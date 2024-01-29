الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة ضيفة «سولد أوت» على «CBC» الخميس

تحل الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة ضيفة على برنامج «سولد أوت كامل العدد»، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة «CBC» يوم الخميس المقبل.

فاتنة الغرة

فاتنة الغرة كانت قد غادرت غزة هي وأسرتها إلى مصر ثم إلى بلجيكا نحو 4 أسابيع، إذ تتحدث الشاعرة الفلسطينية خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء كيف أنها اعتبرت نفسها محظوظة بوجودها في غزة خلال الأحداث الأخيرة.

سولد أوت

برنامج «سولد أوت كامل العدد» يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.