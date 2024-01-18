أمير عيد يكشف سر اتجاهه إلى التمثيل في برنامج «سولد أوت» غدا

يحل المطرب أمير عيد ضيفًا على محمود سعد، في برنامج «سولد أوت كامل العدد»، على قناة «CBC»، غدا الجمعة، للتحدث عن مسيرته الفنية وبعض أسرار حياته الخاصة.

يعد الحوار هو في أول لقاء جماهيري لأمير عيد مع محمود سعد من خلال الحلقة التي تذاع في تمام التاسعة مساء، ويتحدث فيها الفنان عن بدايته وعلاقته بأبويه وفترة المراهقة وأسباب استعانته بطبيب نفسي في مراحل مهمة في حياته.

كما يتحدث أمير عيد عن مهنة التمثيل التي استهوته فجأة، ويتطرق الحوار لأحلامه في الموسيقى ورأيه في الزواج وعلاقته بفريق كايروكي.

يذكر أن برنامج «سولد أوت كامل العدد»، يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.