«الإنهاء فورا».. قرار عاجل من الأهلي بشأن صفقة أبو جبل

كلف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الإداري في النادي، بسرعة إنهاء إجراءات قيد محمد أبو جبل، حارس «الأحمر» الجديد، في القائمة الأفريقية.

وعلم «الوطن سبورت» أن الأهلي يتواصل مع نظيره في البنك الأهلي، من أجل إنهاء أوراق انتقال أبو جبل إلى القلعة الحمراء، وإرسال الاستغناء الخاص باللاعب لاتحاد الكرة المصري، من أجل إنهاء قيد الحارس الدولي أفريقيا.

ويترقب النادي الأهلي وصول محمد أبو جبل إلى القاهرة، قادما مع بعثة المنتخب من كوت ديفوار، من أجل التوقيع على العقود بشكل رسمي، بعد الاتفاق على التفاصيل كافة، عبر الاتصالات، في الأيام القليلة الماضية.

وأهدر محمد أبو جبل ركلة الترجيح الأخيرة لمنتخب مصر أمام الكونغو الديموقراطية، التي تسبب في خروج «الفراعنة» من بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ16.

وتعادل منتخب مصر والكونغو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح التي حسمها «الأفيال الزرقاء» لصالحه في النهاية.