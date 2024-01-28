تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري.. عوائد مرتفعة ومدد متنوعة

يتميز البنك الأهلي المصري المملوك للدولة بتقديم مختلف الشهادات لتناسب جميع فئات المجتمع، سواء بعوائد مرتفعة ومدد متنوعة ودوريات صرف بين الشهري والربع سنوي والنصف سنوي والسنوي، لذا نرصد في السطور التالية أبرز شهادات البنك الأهلي ويمكن للشخص تحديد واختيار المناسب له.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي، كما يلي الشهادات ذات العائد الثابت بالعملة المحلية.

الشهادة البلاتينية السنوية

- مدة العام.

- عائد 27% يصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

- يكون العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- المدة 3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة 19% سنويًا.

- يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج

- المدة 3 سنوات.

- العائد 22% السنة الأولى، 18% السنة الثانية، 16% السنة الثالثة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية من البنك الأهلي

- المدة 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 12.25%.

أمان المصريين

- المدة 3 سنوات.

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها والحد الأقصى 2500 جنيه.

- وبالنسبة لسعر العائد 13%.