بعد انطلاق مؤتمر نظام التعليم.. اعرف في نقاط ما هي مدارس STEM وشروط تقديمها

انعقد اليوم المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM لمدارس المتفوقين، بعنوان «الواقع والطموحات» وذلك بتواجد العديد من الوزراء بينهم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن شحاتة وزير العمل، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وأكد المجتمعون أهمية مدارس STEM حيث تكتشف وتنمي الجانب الإبداعي العلمي لدى الطلاب الملتحقين، وفي السطور التالية يستعرض «الوطن» في نقاط أبرز المعلومات عن مدارس STEM وشروط الالتحاق بها.

مدارس المتفوقين أو مدارس STEM كما يطلق عليها هي نوع من المدارس للمرحلة الثانوية، ولكنها حرصت على ضم الطلاب المتفوقين فيها، لتكون بيئة خصبة للإبداع العلمي والتفوق الدراسي، وحرصت وزارة التربية والتعليم على إنشائها عام 2011 لرعاية الطلاب المتفوقين في العلوم والرياضيات وتنمية مستواهم، وأول مدرسة من مجموعة مدارس المتفوقين هي مدرسة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ثم لحقتها عام 2012 مدرسة المتفوقات ومكانها بحي المعادي.

ثم توسعت الوزارة بإنشاء مدارس المتفوقين في عدة محافظات وهي: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والفيوم، والمنيا ، والبحر الأحمر، وقنا، والأقصر، والشرقية، والمنوفية، وأسيوط، وبني سويف، والغربية، وسوهاج).

ومن أهداف مدارس المتفوقين:

• رعاية الطلاب المتفوقين في العلوم وتنمية قدراتهم.

• تدريس مناهج متطورة تساعد الطلاب الإبداع في مجالات العلوم.

• استخدام أساليب تكنولوجية امتطورة لتطوير العملية التعليمية.

• تحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

• فتح المجال أمام الطلاب للإبداع والتصميم والتنفيذ.

• نشر نظام تعليمي حديث يساعد الطلاب على إكتشاف مهاراتهم.

أبرز المعلومات التي تريد أن تعرفها عن STEM :

1- هي مدارس حكومية للمرحلة الثانوية ويدرس الطالب بها لمدة 3 سنوات ثم ينتقل للجامعة.

2- توجد بها شعبتين العلوم والرياضيات ولا توجد بها شعبة أدبية.

3- منهاجها الدراسية تعتمد على الإبتكار والإبداع والجزء العملي صاحب النصيب الأكبر من الدراسة.

4- نظام الدراسة قائم على الفهم والتفكير والإبداع وليس الحفظ.

5- بدأت كمنحة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لإكتشاف وتنمية الطلاب المبدعين.

6- المدارس داخلية حيث يقيم بها الطالب.

7- تحرص على دمج العملية التعليمية بالتكنولوجيا الحديثة.

8- بها معامل للتدريب.

9- يتسلم الطالب عند دخوله المدرسة جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب".

10- يحصل الطالب على شهادة الثانوية بعد إنهاء فترة دراسته بالمدرسة تؤهله للإلتحاق بالكليات ولكن بتنسيق خاص بهم.

11- تتيح منح للدراسة بالخارج لبعض طلابها بعد الثانوية.

شروط الالتحاق والتقديم بمدارس STEM:

1- عمر الطالب لا يزيد عن 17 عاما.

2- حصول الطالب على مجموع 95% كحد أدنى مع الحصول على الدرجة النهائية في مادتين من ثلاث مواد وهي (رياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم)، أو الحصول على مجموع 98% مع الدرجة النهائية في مادة واحدة من المواد المذكورة.

3- اجتياز اختبارات القبول وتكون في (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والقدرات الذهنية).