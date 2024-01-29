أستاذ في العمارة: الاستثمار العقاري سوق مربحة رغم الأوضاع الحالية

قال الدكتور وائل بهلول، الأستاذ الجامعي، إنه بالرغم من التغيرات الاقتصادية، فإن الاستثمار في العقارات سوق مربحا، خاصة أن أسعارها سوف تستمر المحافظة على قيمتها، موضحا أن التقنيات الحديثة في البناء توفر التكاليف، شريطة الاعتماد على النموذج القياسي التكراري.

التوسع الرأسي في العقارات الأفضل للحفاظ على قيمة الأرض

وأضاف «بهلول» في حواره لبرنامج «أوراق إقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» أن نمط البناء في مصر ما زال أغلبه يسير على أساس نموذج التصميم، وفق رغبة العميل، عدا المشروعات السكنية الكبرى، وليست الأنماط السكنية العادية، التي تقام على الثقافة البنائية التقليدية.

ودعا إلى الاعتماد على مبدأ التوسع الرأسي في العقارات، خاصة أنه الأفضل في الحفاظ على قيمة الأرض للأجيال المقبلة، مع توفيره للتكاليف البنائية، وبالتالي توفيره للأسعار، مطالبا الدولة بالتوسع في المدن الجديدة، وطرح الأراضي للشرائح المختلفة من المواطنين، مع فتح المجال أكثر لبناء العقارات المرتفعة.

مصر رائدة في صناعة مواد البناء

وشدد الدكتور وائل بهلول، على أن صناعة مواد البناء، أصبحت مصرية كاملة، مشيرة إلى أن الدولة أصبحت رائدة فيها، ولدينا فوائض كبيرة، ويجري تصدير مستلزمات البناء والتشطيب أيضا.

وأوضح أنه «لا يوجد سوى أدوات التشطيب المتطور، هي التي يجري استيرادها»، مطالبا بضرورة توطين أكثر صناعات مواد البناء، وتعميق التكنولوجيا فيها حتى يجري الوصول إلى مرحلة تقليل التكلفة».