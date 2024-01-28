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موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الغربية.. ظهرت الآن

كتب:

رفيق محمد ناصف
05:35 م | الأحد 28 يناير 2024
ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الغربية، وذلك بعد انتهاء أعمال تقدير الدرجات وأعمال الرصد والتصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن أعمال الرصد والتصحيح والتقدير الخاصة بأوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى التيرم الأول 2024، تم الانتهاء منها وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة ومراعاة الدقة في أعمال التصحيح لكراسات الإجابة.

 موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الغربية

وعن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الغربية، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الغربية، تم إعلانها وإرسال نسخة منها إلى المدراس والإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز المحافظة، وأن الطلاب والطالبات عليهم التوجه إلى مدارسهم للحصول على النتيجة والإطلاع عليها.

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