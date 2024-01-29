أمطار غزيرة تضرب المنوفية والحرارة تسجل 9 درجات للصغرى (صور)

شهدت محافظة المنوفية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المدن والقرى، حيث سقطت أمطار خفيفة في الصباح الباكر على بعض المناطق واشتدت في الساعات القليلة الماضية.

أمطار تضرب محافظة المنوفية

وسجلت دراجات الحرارة في محافظة المنوفية اليوم الصغرى 9 درجات مئوية والعظمى 17 درجة، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس غير المستقرة.

حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، تقل شدتها على محافظات جنوب الوجه البحري، ومن المتوقع سقوط أمطار على محافظة القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الأجواء الآن شديدة البرودة على جميع أنحاء البلاد مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار على بعض المحافظات خلال هذه الساعات.