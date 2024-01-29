في موجة الطقس السيئ.. 5 أطعمة مفيدة للتخلص من انسداد الأنف

بالتزامن مع فصل الشتاء، وفي تلك الأجواء تزيد فرصة الإصابة بنزلات البرد، ويعاني الكثيرون من انسداد الأنف، وعدم التنفس بشكل طبيعي، والشعور المصاحب للاحتقان والتعب، وخلال التقرير التالي نستعرض بعض الحلول التي تساعد على التنفس بشكل أريح، و5 أطعمة مفيدة للتخلص من انسداد الأنف.

إذ توجد بعض الحلول المنزلية التي يبحث عنها العديد للحد من انسداد الأنف، وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة، لـ«الوطن»، إنه توجد بعض الأطعمة التي تساعد على تنظيف الجيوب الأنفية كالتالي:-

الفلفل الحار

الفلفل الحار يساعد في تنظيف الجيوب الأنفية، لاحتوائه على مركَّب الكابسيسين، وحال أكل الطعام الساخن والحار، يتم تليين مخاط الأنف ويصبح أكثر مرونة، ولأن الفلفل الحار يخفف الألم ويقلل الالتهابات ويحفز جهاز المناعة، وتلك الطريقة مفيدة لإزالة المخاط من الجيوب الأنفية، ولكن يجب استخدمه بشكل معتدل وعدم تناول الكثير منه.

الأناناس

يُعد الأناناس من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الأغشية المخاطية الرقيقة من التلف، وتقليل الالتهاب بالجيوب الأنفية.

الثوم

الثوم يساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف الألم، وذلك لاحتوائه على مركب «الأليسين»، مضاد البكتيريا ومضاد للفطريات، ويقتل الفيروسات.

الفجل

الفجل من الأطعمة التي بها العديد من الفوائد الصحية، لاحتوائها على عناصر غذائية ومعادن كثيرة تشمل على الألياف الغذائية حمض الفوليك وفيتامين ج والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم والمنجنيز، ويقلل من التهابات الجيوب الأنفية ويعزز المناعة، وله خصائص عمل المضادات الحيوية.

الزنجبيل

الزنجبيل يحتوي على مضادات أكسدة عالية ومضادات الهيستامين الطبيعية كما أن بها العديد من مضادات الالتهابات التي تساعد في الشفاء وتقلل من الألم والاحتقان، وتخفيف الحساسية وآلام الغثيان وانسداد الجيوب الأنفية.