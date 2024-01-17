10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في فصل الشتاء.. ودع الألم والصداع المزعج

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة الجيوب الأنفية، التي تسبب لهم الصداع والألم طوال الوقت، خاصة مع تقلبات الطقس والأتربة المنتشرة في الجو، لذا نستعرض أهم 10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في فصل الشتاء، حتى يتعافون من معاناتها بشكل أسرع.

10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في فصل الشتاء

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، إن مرضى الجيوب الأنفية هم الأكثر تأثرا بتغيرات الجو، لذا فإنه من الضروري اتباع مجموعة من النصائح، للتقليل من آلام التهابات الجيوب الأنفية، أهمها:

1- الإكثار من تناول المشروبات الدافئة والأعشاب الطبيعية، كونها تعمل على خفض فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، فضلا عن أنها تقي الجسم من الأمراض البكتيرية، بسبب ضعف المناعة، وأهم هذه المشروبات:

- الماء بعسل النحل.

- النعناع.

- الزعتر.

2- ينصح باستنشاق بخار شاي الأعشاب باستمرار، إذ يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الأنف، ويعمل على إزالة الإفرازات بسهولة، مع الحرص على تجنب البخور والمعطرات.

3- استخدام الكمادات الدافئة، عن طريق وضع منشفات ساخنة ورطبة حول منطقة الأنف والخدين والعينين، لتقليل آلام الوجه، بالإضافة إلى غسل الوجه واليدين فور الوصول للعمل أو مقر الدراسة.

4- أهمية ارتداء الكمامات، التي تساعد على حماية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من التعرض للأتربة والدخان وعوادم السيارات، بالإضافة إلى الغرغرة وغسل الأنف بمحلول ملحي معقم.

5- تهوية المنزل وفتح النوافذ باستمرار.

نصائح لمرض الجيوب الأنفية

6- تنظيف البيت والتخلص من المهملات وإزالة الغبار عن الأجهزة الإلكترونية وأسطح الأدوات الكهربائية وغيرها.

7 - تقليل تناول السكريات، للوقاية من ضعف الجهاز المناعي.

8- محاولة الحصول على عدد ساعات نوم كافية للتخلص من الصداع.

9- في حالة زيادة نسبة الألم، يجب اللجوء إلى طبيب متخصص، لصرف الأدوية المناسبة للحالة الصحية.

10- من أفضل النصائح لمرضى الجيوب الأنفية، الابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها مدخنين، حتى لا تزداد احتمالات الإصابة بالالتهاب الرئوي.