صحفي لبناني: المشاركة في معرض القاهرة للكتاب حلم لكل كاتب

قال الكاتب الصحفي اللبناني حسين الجرادي، أحد الكتاب العرب البارزين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، من دولة لبنان، إنه يزور معارض كتاب عديدة على مدار العام، ولكن يبقي معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتل مكانا مميزا لديه، ويبقي للقاهرة تميزها الخاص، موجها الشكرا للمصريين على حفاوة الترحاب.

المشاركة في معرض الكتاب حلم لكل كاتب

وأوضح أنه شارك بأول إصدار له في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشددا على أنه شبه حلم لكل كاتب أن يكون له كتاب يُعرض في معرض القاهرة للكتاب، لأن معرض القاهرة للكتاب مأوى للكثير من النخبة العربية والمصرية.

تنوع كبير في دور النشر العربية والمصرية

وقال الكاتب والصحفي اللبناني من خلال مداخلة على عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «دي أم سي»، إن هناك تنوع هائل في دور النشر العربية والمصرية، كاشفا أنه ستقام حفلة توقيع لكتابه في 4 فبراير، الموافق الأحد المقبل، وستقام ندوة لشرح المزيد عن خلفيات هذا الكتاب.

وأضاف أن الكتاب يوثق في كتابه مرحلة حكم الرئيس ترامب، تلك المرحلة المهمة في تاريخ العصر السياسي الأمريكي الحديث، حيث يتناول الكتاب بذور ظاهرة «الترامبية»، حسب وصفه.

الكتاب يتناول فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وتابع أنه تناول في كتابه الخلفيات الإجتماعية والسياسية في ذلك الوقت، وهو حدث مفصلي في الولايات المتحدة ولا يزال إلى اليوم يصنف أنه حدث مفصلي، والآن ترامب معرض للمحاكمات، وواحدة من هذه المحاكمات تتعلق تحديدا بدعم اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، وقد يشكل هذا خطر على ترامب في ترشيحه للانتخابات.

وأوضح أن جزء كبير من الكتاب توثيق لكل الأحداث التي حدثت أثناء الانتخابات قبلها وبعدها، وجزء آخر يتعلق بالمقابلات مع شخصيات بارزة ورجال المجتمع الأمريكي في واشنطن.