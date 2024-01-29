تراجع أسعار طن الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 29-1-2024

تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 42 جنيها في سعر الطن، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بعدما سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2383 جنيها للطن، فيما سجَّل أمس 2454 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 29-1-2024 في المصانع والشركات، كتسليم أرض المصنع، وهو الذي يُضاف إليه كلفة النقل، بخلاف هامش الربح لتجار التجزئة، حيث سجلت سعر شيكارة الأسمنت نحو 125 جنيها.

سعر الأسمنت في السوق اليوم

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف، سجل 2060 جنيها للطن.

أسمنت حلوان، سجل 2130 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي