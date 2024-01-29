تراجع أسعار طن الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 29-1-2024
كتب:
محمد متولي
03:45 م | الإثنين 29 يناير 2024
اسمنت البناء - صورة أرشيفية
تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 42 جنيها في سعر الطن، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بعدما سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2383 جنيها للطن، فيما سجَّل أمس 2454 جنيها للطن.
أسعار الأسمنت اليوم
وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 29-1-2024 في المصانع والشركات، كتسليم أرض المصنع، وهو الذي يُضاف إليه كلفة النقل، بخلاف هامش الربح لتجار التجزئة، حيث سجلت سعر شيكارة الأسمنت نحو 125 جنيها.
سعر الأسمنت في السوق اليوم
- سجل سعر أسمنت وادي النيل 2100 جنيه للطن.
- سعر أسمنت العسكري بني سويف، سجل 2060 جنيها للطن.
- أسمنت حلوان، سجل 2130 جنيهًا للطن.
سعر أسمنت جنوب الوادي
- سعر أسمنت السويدي، بلغ 2300 جنيه للطن.
- سعر أسمنت النصر، بلغ 2090 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت جنوب الوادي، سجل 2020 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت المعلم، نحو 2090 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت سيناء 42.5، بلغ 2080 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت المخصوص، سجل 2130 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت الفهد، بلغ 2020 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت السويس، جاء بـ2140 جنيهًا للطن.
- أسمنت المسلح، سجل 2130 جنيهًا للطن.