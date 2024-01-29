انطلاق ملتقى التميز المهني لنقابة صيادلة القليوبية اليوم

أطلقت نقابة الصيادلة بالقليوبية برئاسة الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، اليوم، فعاليات ملتقى التميز المهني لنقابة صيادية القليوبية، تحت رعاية الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة بوزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في إطار الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وحرص جميع أعضائها على تقديم كامل الدعم لتدريب العاملين بصحة وصيادلة القليوبية.

قطاع تدريب الصيادلة

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن فعاليات ملتقى التميز المهني لنقابة صيادلة القليوبية شهد عرضا لبعض نقاط التميز التي يتسم بها صيادلة القليوبية، وهي التميز في قطاع تدريب الصيادلة وإنشاء عيادة المشورة بكفر شكر التي تنفرد بها محافظة القليوبية، والتي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز صحة المجتمع والتثقيف الصحي في القليوبية، حيث كانت البداية من إدارة كفر شكر، وسيتم التعميم لباقي أنحاء المحافظة لمواجهة مشكلة التثقيف الصحي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أهمية دور الصيدلي في المنظومة الصحية تحت قيادة الدكتورة فيفيان هنري مدير عام الصيدلة بالقليوبية، الذي لا يقل أهمية عن دور الطبيب، موضحا أن مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بصدد الاستعداد لتسجيل مستشفى القناطر الخيرية العام بهيئة الاعتماد والرقابة GAHAR، فالكل يعمل على قدم وساق لكسب هذه الثقة وتحقيق ذلك الحلم الذي أصبح أهم وأكبر الأحلام.

وأشار إلى أن جميع العاملين بصحة القليوبية سيبذلون أقصى جهدهم لاستكمال سلسلة اعتماد المستشفيات المقرر افتتاحها خلال العام الجاري، مثل مستشفى العبور التخصصي، ومستشفى شبين القناطر، ومستشفى طوخ المركزي، بالاضافة إلى مستشفى صدر المرج.

رعاية صيادلة القليوبية للارتقاء بهم

وأوضح الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، أن الملتقى يأتي في إطار رعاية صيادلة القليوبية للارتقاء بهم ماديا ومهنيا وتفعيل دورهم في المجتمع، مشيرا أن نقابة الصيادلة رائدة ومؤثرة مهنيا ومجتمعيا وتعمل لتقديم صيادلة متميزين مهنيا ومجتمعيا من أجل الارتقاء بفروع المهنة وتقدم الوطن.

وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرة للدكتور إسلام عنان محاضر في اقتصاديات الدواء حول الاستثمار في الدواء، مشيرا أنه نظرا للتطور المتسارع في مجال التقنيات الطبية ذات التكلفة العالية والتي تتطلب من صناع القرار ترتيب الأولويات لضمان التوزيع الأمثل للموارد المالية مع ضمان وصول المريض لأفضل الخيارات الطبية نجد علم اقتصاديات الدواء يتبلور في ابتكار حلول لترشيد الاستهلاك الصحي الدوائي ووضع الاستراتيجيات تحقق هذا الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

شارك في المؤتمر الدكتور وائل الدرندلي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نائبا عن الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والدكتور بكري سعيد وكيل نقابة صيادلة القليوبية ووكيل إدارة كفر شكر الصحية، والدكتورة نهى سمير مسؤول التدريب بالإدارة المركزية لوزارة الصحة، والدكتور إسلام عنان محاضر في مجال اقتصاديات الدواء والدكتور شديد جاد وكيل كلية صيدلة جامعة القناة، والدكتورة شيماء، فؤاد مسؤولة المستشفيات العامة، والدكتورة داليا طاهر مسؤولة المخازن بوزارة الصحة، والدكتورة إيمان حسبو مسؤولة الإمداد بمستشفيات القاهرة والدكتورة هلال حسن هلال محاضر، والدكتور شاكر ذكي الأمين العام لنقابة صيادلة القليوبية.

وفي نهاية الملتقى تم تكريم أعضاء المنصة والصيادلة أعضاء عيادة المشورة بكفر شكر، على جهدهم المبذول في إنجاح دور العيادة في نشر الوعي لجميع المتردين على العيادة، حيث أن عيادة المشور الطبية بكفر شكر هي أول عيادة في القليوبية تهتم بتثقيف كل حالة تتردد عليها لطلب المشورة، وجرى تنفيذ برنامج إلكتروني مرتبط بالرقم القومي لإنشاء ملف عائلي للمترددين والتثقيف قبل صرف العلاج والكشف داخل المركز الطبي بكفر شكر.