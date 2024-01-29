دعاء الفجر وأذكار بسيطة تغير ملامح حياتك

يُعد دعاء الفجر من أهم الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعوها، وذلك لما له من فضل عظيم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة» (رواه الترمذي)، ودعاء الفجر يُعد من الأدعية المستجابة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» (رواه أبو داود).

دعاء الفجر

وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكن للمسلم أن يدعوها بعد صلاة الفجر ويخصصها البعض على أنها دعاء الفجر قصير، ووفقا لما ورد على قناة الناس: «اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم، وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والغدر، والهرم، وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والخوف، والذلة، والغم، والمرض، وفتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما لم أعلم، ومن شر ما عملته، ومن شر ما لم أعمله، اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، وهذه الأدعية من الأدعية التي تتضمن طلب الخير والرزق، والنجاة من الشرور، والهداية إلى طريق الحق، والفوز بالجنّة».

أدعية مستجابة في الفجر

وفضلًا عن ذلك، فإن دعاء الفجر يُعد فرصة للمسلم أن يتواصل مع ربه ويناجيه ويطلب منه ما يشاء، فالله تعالى قريب من عباده، ومناجاته سبحانه من أعظم العبادات، ولذلك، يجب على المسلم أن يحرص على الدعاء بعد صلاة الفجر، وأن يختار الأدعية التي تتناسب مع احتياجاته ورغباته.