«شعبة الدواجن» تكشف توقعاتها بشأن الأسعار في شهر رمضان

قال عبدالعزبز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارا في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية في الأسواق، وهو الأمر الملحوظ من قبل الشعبة خلال تواصلها مع التجار، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن دائما ما تحتاج للدعم الحكومي وتوفير المواد الخام وكذا الاحتياجات اللازمة لصناعة الدواجن.

استقرار أسعار أعلاف الدواجن

وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار الدواجن في الأسواق يعود فى الأساس إلى توافر مستلزمات الإنتاج والأعلاف اللازمة، وشهدت أسعار الاعلاف حالة من الاستقرار اليوم الاثنين، حيث سجل سعر طن العلف ما قيمته حوالي 30 ألف و300 جنيه.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة أنه بالنسبة للحديث عن أسعار الفراخ اليوم الاثنين 29 يناير 2024، فقد سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزرعه مبلغ 77 جنيهاً، في حين يباع في الأسواق للمستهلك بسعر 88 جنيهاً، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 110 جنيهات تسليم أرض المزرعة، وداخل المحال التجارية مبلغ 122 جنيهاً.

وأشار إلى أن استقرار أسعار الدواجن في الأسواق مرتبط في الأساس بأسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لصناعة الدواجن، متوقعاً أن الطلب على الدواجن قد يشهد حالة من الركود خلال العام الحالي، مقارنةً بالعام الماضي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح أن نسبة مبيعات الدواجن في الأسواق خلال العام الماضي، سجلت تراجعاً ملحوظاً، مقارنةً بمبيعات عام 2022، بنسبة وصلت إلى 10%، ومن المتوقع أن تستمر حالة الركود، نتيجة ارتفاع الأسعار.

أسعار البيض في الأسواق اليوم

وعن أسعار البيض، أكد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة أن سعر كرتونة البيض البلدي تتراوح بين 150 إلى 155 جنيهاً للطبق كسعر بيع للمستهلك.

وشدد على ضرورة تثبيت أسعار الأعلاف ومستلزمات المواد الخام في الأسواق حتى يستقر سعر البيع، لافتاً إلى أن إنتاج مصر من الدواجن وصل من 1.4 إلى 1.5 مليار دجاجة تسمين، كما زادت نسبة البيض المنتج سنوياً في مصر من 14 إلى 15 مليار بيضة.