نجلاء بدر: سعيدة بمشاركتي في «ليلة العيد».. والفيلم يقدم نماذج لمشكلات المرأة

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «ليلة العيد»، والذي تنافس به في موسم أفلام رأس السنة.

تفاصيل مشاركة نجلاء بدر بفيلم ليلة العيد

وأوضحت «بدر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم يناقش مدى قسوة المجتمع تجاه السيدات وأنهن يعشن في «مجتمع ذكوري»، بحسب تعبيرها، ولكنه يشهد انتفاضة لهن تحت شعار «ثورة النساء»، للبحث عن حقوقهن والدفاع عنها، لافتة إلى أن الفيلم يقدم أكثر من نموذج لمشكلات ومعاناة المرأة بطرق مختلفة من القهر والظلم والعنف ضدها.

أحداث وأبطال الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، حول العديد من قضايا المرأة التي تتعرض للظلم، من خلال قضايا متنوعة من بينها الختان، والزواج المبكر، العنف، وغيرها، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا، سيد رجب، أحمد خالد صالح، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز ومن تأليف أحمد عبد الله.