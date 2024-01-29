رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مدير «تعليم المنيا» يتفقد كنترول الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب:

اسلام فهمي
06:24 ص | الإثنين 29 يناير 2024
مدير المنيا التعليمية يتفقد كنترول الصفين الأول والثاني الثانوي

مدير المنيا التعليمية يتفقد كنترول الصفين الأول والثاني الثانوي

تفقد محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، يرافقه هشام عزام مدير مرحلة التعليم الثانوي، وعماد فتحي مسئول المتابعة الفنية وتقويم الأداء كنترول الصفين الأول والثاني الثانوي، بمدرسة المنيا الثانوية بنات؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024.

التأني والدقة في أعمال المراجعة

أثنى مدير عام إدارة المنيا التعليمية، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة، وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله، ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد، حتى يحصل كل طالب على حقه.

عملية التصحيح الإلكتروني والرصد

كما «عبد الله»، سلامة البنية التكنولوجية داخل المدرسة، وعملية التصحيح الإلكتروني والرصد، فيما يخص امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، إذ أكدت راندة علي كامل، مدير إدارة المدرسة، وأخصائي التكنولوجيا، على أن أعمال الرصد تتم أولا بأول.

ووجه مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بإعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة داخل الأداء كنترول الصفين الأول والثاني الثانوي، بمدرسة المنيا الثانوية بنات.

اقرأ المزيد:

«تنظيم وإدارة المنيا» تدعو المثبتين على درجات شخصية لاستكمال الملف الوظيفي

تدريب المعلمين الجدد على مهارات الذكاء الاصطناعي في المنيا

وكيل «تعليم المنيا»: علينا التحلي بالدقة أثناء أعمال تقدير درجات الامتحانات

«تعليم المنيا» تعقد مقابلات المرشحين للعمل في امتحانات الثانوية العامة
بقلم اسلام فهمي