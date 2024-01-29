مدير «تعليم المنيا» يتفقد كنترول الصفين الأول والثاني الثانوي

تفقد محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، يرافقه هشام عزام مدير مرحلة التعليم الثانوي، وعماد فتحي مسئول المتابعة الفنية وتقويم الأداء كنترول الصفين الأول والثاني الثانوي، بمدرسة المنيا الثانوية بنات؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024.

التأني والدقة في أعمال المراجعة

أثنى مدير عام إدارة المنيا التعليمية، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة، وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله، ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد، حتى يحصل كل طالب على حقه.

عملية التصحيح الإلكتروني والرصد

كما «عبد الله»، سلامة البنية التكنولوجية داخل المدرسة، وعملية التصحيح الإلكتروني والرصد، فيما يخص امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، إذ أكدت راندة علي كامل، مدير إدارة المدرسة، وأخصائي التكنولوجيا، على أن أعمال الرصد تتم أولا بأول.

ووجه مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بإعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة داخل الأداء كنترول الصفين الأول والثاني الثانوي، بمدرسة المنيا الثانوية بنات.