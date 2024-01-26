مفتي الجمهورية: لا مانع من سافر المرأة وحدها في وجود رفقة مأمونة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المستقر عليه في الفتوى قديما، أن المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم منها، زوج أو أخ أو ابن أو أب، خوفا على السيدة، لأن البيئة كانت محفوفة بالمخاطر، ومن الممكن أن تصاب المرأة بأذى، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا ومعها محرم منها.

وأضاف «علام» خلال لقائه على قناة «الناس»: «أما في حالة إن كانت الطريق مأمونة وآمنة، مثلما هو في عصرنا الحاضر الآن؛ إذ أن الإنسان يتحرك بأريحية شديدة جدا، ليس فقط بين المحافظات، لكن حتى وإن كان السفر إلى دول، سواء بالطائرة أو بالباخرة، وبناء على ذلك الذي كان يخاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم في خصوص المرأة قد زال، وهي العلة التي بنى عليها الحكم بمنع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم.

مفتي الجمهورية: لا مانع من سفر المرأة وحدها

وتابع المفتي: «لذلك كانت الفتوى في دار الإفتاء المصرية، سابقة على هذا الأمر من مدة طويلة جدا، على أنه لا مانع من أن تسافر المرأة وحدها، طالما أن هناك رفقة مأمونة، وقد نصت الإفتاء في فتواها، أنه على الحاج أن يراعي اللوائح والقوانين المعمول بها في بلد المنسك بالمملكة العربية السعودية».