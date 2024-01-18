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ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم

كتب:

وليد عبد السلام
11:11 ص | الخميس 18 يناير 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.16% عند مستوى 26800 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.9% عند مستوى 6315.35 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.65% عند مستوى 8959.96 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية. 

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 638.6 مليون جنيه عبر التداول على 212.9 مليون سهم، وجرى تنفيذ 29.618 ألف صفقة في بداية التداولات، وسجل رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.881 تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 7.46% منذ بداية العام الجديد 2024، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 25 ألفا و501 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 26 ألفا و800 نقطة.

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بقلم وليد عبد السلام