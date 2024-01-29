جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن حصيلة ضخمة من الجنود المصابين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن عدد الجرحى في صفوف جيش الاحتلال قد ارتفع إلى 2784 شخصًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

جرحى جنود الاحتلال الإسرائيلي

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أن الجرحى بين 1636 إصابة طفيفة، و725 إصابة متوسطة، و423 إصابة حرجة.

ومنذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر الماضي، بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال 1276 شخصًا، ومن بينهم 591 حالة طفيفة، و427 حالة متوسطة، و258 حالة حرجة.

ووفقًا لمعلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية، يتم الإشارة إلى أن عدد الجرحى جنود الاحتلال قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة رسميًا.

وأكد جيش الاحتلال مقتل 557 ضابطا وجنديا منذ يوم عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023.

ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين

وعلى جانب آخر، وصل عدد الشهداء إلى 26257 شهيدا و64797 جريحا، نتيجة العدوان الغاشم والقصف العشوائي غير المبرر على قطاع غزة.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب نحو 14 مجزرة اليوم ضد العائلات في غزة، وراح ضحيتها 215 شهيدًا و300 مصاب خلال الساعات الماضية، بحسبما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».