بعائد مرتفع 21%.. تفاصيل الشهادة المتميزة «PLUS» من المصري لتنمية الصادرات

شهدت الفترة الحالية ومنذ بداية العام الجديد 2024، اتجاه البنوك لطرح شهادات ادخارية جديدة، وعلى رأس هذه البنوك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ثم اتجهت بعد ذلك البنوك الخاصة إلى طرح شهادات جديدة أيضًا.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادة الادخار المتميزة PLUS، من البنك المصري لتنمية الصادرات الجديدة.

شهادة ادخار البنك المصري لتنمية الصادرات الجديدة

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- سعر العائد على الشهادة: 21% سنويًا.

- دورية صرف العائد: يصرف العائد شهريا.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد قام بطرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 27% يصرف سنويًا بنهاية مدة الشهادة، و23% يصرف شهريًا.

قرار تثبيت الفائدة الأخير

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير في 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.