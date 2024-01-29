عائد مادي مضمون.. كيف تستثمر في الصناديق وأنواعها وفوائدها؟

تختلف طرق وأشكال الاستثمار، بحسب الأصل محل الاستثمار والذي يستهدفه المستثمر من ذلك الاستثمار، وأصبح للاستثمار أشكال كثيرة، مثال العقارات، الأسهم، والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار.

الاستثمار في صناديق الاستثمار

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، كيف يتم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وما هي أنواعها، وفقًا للبورصة المصرية؟

صناديق الاستثمار

تعرف صناديق الاستثمار، بأنها أوعية استثمارية تجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين الأفراد، وتديرها وفقا لإستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد.

كيف تستثمر صناديق الاستثمار؟

وتستثمر صناديق الاستثمار أموال المساهمين في الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى، ومن الممكن أن تستثمر صناديق الاستثمار جزءا من تلك الأموال في الودائع البنكية في حين تحتفظ بجزء منها في شكل أموال سائلة، مثل هذه الأنشطة يتم تحديديها طبقاً للسياسة الاستثمارية التي يحددها كل صندوق.

فوائد الاستثمار في الصناديق الاستثمارية:

1- الإدارة المحترفة.

2- تنويع الاستثمارات.

3- تقليل المخاطر.

4- تنويع الأهداف الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة كل مستثمر.

5- سهولة استرداد الأموال المستثمرة.