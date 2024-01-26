رحلة طويلة مع المرض اللعين، الذي بات ينهش جسدها طيلة الوقت، إلا أنه لم ينل من قواها، بل جعلها أقوى في كل مرة، تواجه فيها إليسا الجمهور على خشبة المسرح، امراة حديدية صامدة لا تقهرها الصعاب، امتلكت صوتا ملائكيا جعلها تحتل مكانة مميزة في قلوب محبيها، ليكن السرطان رفيقها قبل 5 أعوام، بعد علمها لأول مرة بالإصابة التي أخفتها عن الجميع، وأصبح الإعلان الأول لها في أغنية «كل اللي بيحبوني» التي عكست جزءًا كبيرًا في حياتها.

«it's ok» فيلم وثائقي صوَّر رحلتها مع السرطان منذ معرفتها بالإصابة، والذي تضمن أصعب اللحظات في حياتها، التي باتت في طي الكتمان، لتعكس معافرتها مع المرض وعدم استسلامها مهما كلفها الأمر، لذا نستعرض مأساة إليسا مع السرطان ورفضها لاستئصال الثدي في التقرير التالي..

مأساة إليسا مع السرطان.. رفضت استئصال الثدي وارتدت فساتين بأكمام طويلة

عكس الجزء الأول من الفيلم الوثائقي، مأساة «إليسا» مع السرطان، فلم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق، فهي لا تزال تعاني من بعض الآثار الجانبية بسبب مهاجمتها للمرض اللعين، فلم يلاحظ البعض، أنه في أثناء تقديمها لبرنامج المسابقات «the voice»، أنها كانت حريصة دومًا على ارتداء فساتين ذات أكمام طويلة، لإخفاء آثار الحروق التي تعلو يديها الاثنتين.

كيف علقت إليسا على استئصال الثدي؟

على الرغم من خطورة المرض الذي تعاني منه، إلا أنها لا تزال صامدة أمامه بكل قوتها، لتخبر طبيبها المتابع لحالتها، أنها ترفض بكل الأشكال والطرق، إجراء عملية استئصال للثدي، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من أنوثتها، لتعلن بقوتها المعتادة: «لن أقوم بعملية استئصال مهما كانت قوة المرض وكلفها الأمر، لأنها ستتعايش معه لآخر نفس».

وأكدت صاحبة الصوت الذهبي، أنها لم تشعر بالنقص بعد الإعلان عن مرضها، بل أكدت في ردها، أنها لم تشعر كونها أنثى كاملة إلا بعد الإعلان عن مرضها، وفقًا لما ورد في الفيلم الوثائقي «it's ok».

تعاملت مع المرض بسهولة

عبرت صديقتها الياد عاد في الجزء الأول من الفيلم، أنها تعلمت الصبر من إليسا، التي كانت تتعامل مع المرض بسهولة، فكانت تضطر دومًا لتظهر بشكل طبيعي أمام الجمهور، على الرغم من وجود حروق في جميع أنحاء جسدها، فعلى الرغم من الوجع التي مرت به، إلا أنها كانت طبيعية فلم يشعر أحد بوجعها.