«لو مرتبك خلص».. كيفية الحصول على راتب آخر مقدما

يتعرض البعض لمشكلة انتهاء الراتب الشهري، ويكون متبقي أيام بسيطة على المرتب الجديد، ما يجعلهم يبحثون عن حل لتجاوز هذا الأمر، وهو ما توفره بعض البنوك، أبرزها أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، وتحديدًا دفع الراتب مقدمًا.

تفاصيل الراتب مقدما من الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي دفع الراتب مقدمًا لعملاء البنك، الذي يتم تحويل رواتبهم بانتظام عليه، بفتح حد ائتماني على البطاقات، لا يتجاوز الحد الإئتمانى الممنوح 20 ألف جنيه، وغير مرتبط بفتح حساب جاري، وذلك من أجل تلبية احتياجات العملاء للفترات قصيرة الأجل.

ويتيح البنك إمكانية سحب حتى 80% من مرتب الموظف مقدمًا، وبدون مصاريف إدارية، وبدون مصاريف اشتراك، ويمكن استخدام نقدًا ومشتريات.

تفاصيل الراتب مقدما من بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، يمكن تقديم الراتب مقدمًا بحد أقصى 20 ألف جنيه، ويتم سداد هذا بمجرد تحويل المرتب على بطاقات الخاصة بالمرتبات.

والمستندات المطلوبة للحصول على هذه الخدمة صورة الرقم القومي وإيصال مرافق، وكشف حساب لبطاقة الراتب خلال 3 أشهر أو مفردات الراتب على أن تكون معتمدة من جهة العمل.