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معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح أغنية «ما كفاية»

كتب:

ياسمين محمود
07:54 م | الإثنين 29 يناير 2024
محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

كشف المطرب محمد الشرنوبي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، موعد طرح أغنيته الجديدة ما كفاية.

ونشر محمد الشرنوبي، مقطعا من الأغنية وعلق عليه: «استنوا أغنية ما كفاية يوم الأربعاء على كل المنصات».

أغنية كان نفسي

وطرح مؤخرا محمد الشرنوبي، أغنية «كان نفسي»، عبر قناته على «اليوتيوب» من أشعار مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع ماهر الملاح.

وتقول كلمات الأغنية:

كان نفسي أقول إنه استحالة أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة بالشكل ده

كان نفسي أشوفني أكون عارفني والسنينطول السنين جايبة جديد

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بقلم ياسمين محمود