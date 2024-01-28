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معرض القاهرة الدولي للكتاب

بمقطع من الأغنية.. محمد الشرنوبي يروج لـ«ما كفاية»

كتب:

أميرة عزالدين
05:58 م | الأحد 28 يناير 2024
محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

يستعد المطرب محمد الشرنوبي لطرح أغنيته الجديدة على طريقة السينجل، بعنوان «ما كفاية»، إذ طرح أمس البوستر الرسمي للأغنية.

محمد الشرنوني يروج لأغنيته الجديدة

وروج «الشرنوبي» للأغنية من خلال نشر مقطع منها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليه: «أغنية ما كفاية.. قريبًا».

آخر أغاني محمد الشرنوبي

أغنية «كان نفسي» من ألحان محمد الشرنوبي، وكلمات مصطفى ناصر، وتوزيع ماهر الملاح، الذي يُعد التعاون الثاني على التوالي مع المؤلف والموزع بعد نجاح أغنية «كان نفسي»، والتي تم طرحها مطلع يناير الجاري.

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بقلم أميرة عزالدين