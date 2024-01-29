تحذير من سقوط ثلوج على هذه المناطق.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة؟

لا تمر ساعات قليلة، حتى وتطلق هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيراتها للمواطنين، في ظل تزايد المخاوف من أبرد أيام الشتاء في نهاية شهر يناير وبداية شهر فبراير، والتي تزداد معها موجة الصقيع والتي تصل لحد سقوط الثلوج.

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد، هكذا جاءت جملة وسط بيان الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة، فماذا يعني ذلك؟ وما هي المناطق التي ستتأثر بهذه الظاهرة؟.

تعرف حبات البرد بأنها هطول على شكل قطع ثلجية أو كرات والتي يبلغ قطرها ما بين 5 مليمترات إلى 15 سنتيمترا، وهي تختلف عن حبيبات الجليد بحسب موقع arabiaweather.

سقوط ثلج على بعض المناطق.. ماذا سيحدث خلال ساعات؟

حبات البرد تتكون من طبقات من الجليد الأبيض غير الشفاف أو الشفاف، والذي يتكون نتيجة معدلات التجمد غير المنتظمة، حيث يحدث بعد أن تتجمد قطرات الماء في المناطق التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من صفر، وهو يسمح للهواء المحبوس بالهروب وينتج جليد شفاف، لكن في حالة انتقال حبات البرد إلى منطقة أكثر برودة، يحدث التجمد أسرع كثيرا، ما يتسبب في احتباس الهواء وتكوين طبقة من الجليد الأبيض، بحسب الموقع.

ما هي المناطق التي ستتأثر بحبات البرد (الثلوج)؟ بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، هي التي ستتأثر بهذه الظاهرة خلال الساعات القادمة على فترات متقطعة بحسب الأرصاد.

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد؟

كيف تحمي نفسك من نزلات البرد في هذا الطقس القارس؟ بحسب منظمة الصحة العالمية هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لحماية نفسك من الإنفلونزا وهي:

- الحصول على اللقاح السنوي ضد الإنفلونزا

- غسل اليدين بانتظام

- تجنب لمس العين والأنف والفم

- تجنب مجاورة المرضى

- البقاء في المنزل إذا كنت مريضا