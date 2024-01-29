ارتدِ هذا النوع من الملابس فورًا.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

بين الحين والآخر تزداد موجة انخفاض درجات الحرارة، وهو ما حذَّرت منه هيئة الأرصاد، إذ تسيطر حالة من البرودة الشديدة على عدة مناطق، الأمر الذي ولَّد الخوف بداخل الأمهات، وزاد بداخلهن السؤال عن عدد قطع الملابس التي يجب على أبنائهن ارتداؤها، للتدابير الوقائية خلال فصل الشتاء وتعزيز مناعة الجسم.

الأجواء الشتوية الحالية مستمرة بسبب الكتل الهوائية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أنه يوجد تعمق بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، ما يؤثر على حالة الطقس بشكل كبير، وهو ما أوضحه الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»: «الأجواء الشتوية الحالية مستمرة بسبب الكتل الهوائية، وستزداد درجات الحرارة في الانخفاض، بسبب المنخفض الجوي في الطبقات العليا للهواء».

كم قطعة يلبسها الطفل في الشتاء؟

أوضح أحمد الحسيني، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة التي يتبعها ظواهر جوية وصقيع شديد تؤثر على الصحة، وردًا على عدد القطع المناسبة لحالة الطقس الحالية: «يحذر على الأطفال تخفيف الملابس، ويجب ارتداء ملابس ثقيلة، دائمًا الأطفال تزيد طبقة واحدة عن ملابس الكبار، قد يكون متوافقا مع ملابس كبار السن، وفي الأصل ملابس الشتاء تكون من 3 لـ4 طبقات، لأن ذلك يوفر شعورًا أكثر بالدفء، وتكون أول طبقة من الخامة القطنية لمنع التعرق والتدفئة».

الاجراءات الاحترازية

أوضح أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن خلال حالة الطقس الحالية تتمثل في صقيع وبرودة شديدة، لذلك يجب اتباع الآتي:

- تناول المشروبات والمأكولات التي تساعد على تقوية المناعة.

- تناول أدوية البارستيمول بإشراف الطبيب لتهدئة الجهاز التنفسي.

- تدفئة الجسم عن طريق الالتزام بعدد قطع الملابس الشتوية.