حقيقة منخفض قطبي تتأثر به مصر خلال ساعات.. ما علاقته بتساقط الثلوج؟

أسبوع غير مستقر الأجواء في فصل الشتاء شهدته البلاد، بدأ بارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية، لتعاود الانخفاض مرة أخرى بقيم تصل إلى 5 درجات، ويصاحبها ظواهر جوية أخرى تؤدي إلى التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، وهو ما دفع الكثيرين أن يظنوا أن هناك منخفض قطبي تتأثر به مصر خلال ساعات.

حقيقة منخفض قطبي تتأثر به مصر خلال ساعات

وبدورها أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة منخفض قطبي تتأثر به مصر خلال ساعات، حيث نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد للمنخفض القطبي المزعوم، مؤكدة أنه بالفعل تسود حالة من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة لكنها لن تصل إلى حد تساقط الثلوج.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد قادم من جنوب أوروبا، يصاحبه هواء بارد من أصل قطبي على سطح البحر المتوسط، يزيد فقط من تساقط الأمطار، لكنه لا يصل إلى درجة المنخفض القطبي ولا يصاحبه ثلوج.

سبب انخفاض درجات الحرارة

ولفتت «غانم» أن هذا المنخفض يتزامن مع منخفض جوي آخر قادم من طبقات الجو العليا، يصاحبه كتل هوائية باردة وخاصة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، مشيرة إلى أنها درجات الحرارة في شتاء هذا العام حول المعدل الطبيعي، حيث تكون بنفس القيم في شهر يناير من السنوات الماضية.

تحذير الأرصاد من التقلبات الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، اليوم، من التقلبات الجوية غدا الاثنين، إذ يسود طقس غير مستقر على غرب البلاد، ويمتد إلى باقي الأنحاء بعد غد الثلاثاء، ويؤثر على شمال البلاد بأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجة مئوية، ونشاط للرياح تزيد الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا

القاهرة ومحافظات الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 28 درجة والصغرى 16.

- شمال الصعيد، العظمى 22 درجة والصغرى 9.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.