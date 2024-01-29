أسرع 4 طرق مجانية لمعرفة شجرة عائلتك في مصر.. جربها الآن

يتطلع عدد كبير من الناس لمعرفة أصل عائلتهم في مصر، ولا يعرفون الطريقة المثلى لذلك، إذ يشغل بال الكثيرين معرفة جذور عائلتهم، وإلى أين يرجع أصلهم، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن»، من خلال عدة خطوات بسيطة بتطبيقات على الإنترنت.

كيف أعرف أصل عائلتي في مصر؟

يمكن التوصل لشجرة العائلة في مصر، عن طريق الطرق التقليدية العادية، بالذهاب لدار المحفوظات أو السجل المدني بمنطقة العباسية، لكن هناك عدة مواقع وتطبيقات، تتيح بشكل أسهل الوصول لشجرة عائلتك ومعرفة الأصل والنسب، وتتم بالخطوات التالية:

موقع ForeBears

يتم من خلال الموقع تحديد موقع أسلافك في سجلات الأنساب مرتبة حسب المكان وأسماء العائلة، ومن الممكن أيضًا تحليل DNA في حال معرفة معلومات أكثر، ويتم من خلال التالي:

- اضغط على كلمة Surname أو العائلة.

- اكتب اسم عائلتك.

- سيظهر لك من خلال البرنامج أصل العائلة.

كيف تعرف نسبك في مصر؟

برنامج Gramps

برنامج لعلم الأنساب وهو مجاني للاستخدام، ويتم معرفة أصل العائلة من خلال التالي:

- كتابة اسم العائلة، ويتم بذلك استيراد البيانات وتصديرها.

- من الممكن من خلال معرفة المعلومات إنشاء المخططات والتقارير التي تجمع معلومات عن العائلة، مع معرفة الأسماء الكاملة لأجدادك.

كيف أعرف نسب عائلتي؟

منصة Geni

منصة Geni هي منصة تعاونية لمعرفة أفراد شجرة العائلة الخاصة بك:

- سجل الدخول أو إنشاء حساب مجاني.

- يتوجب عليك إدخال اسم عائلتك.

- البحث على الأقارب مع ميزات إضافية، فيتيح لك لمعرفة نسب جدك، ويتميز بإعدادات خصوصية أفضل.

تطبيق myheritage

لمعرفة أصل ونسب عائلتك، يتيح لك استكشاف تاريخ العائلة، ويتم ذلك من خلال التالي:

- التسجيل فيه أولًا عن طريق الإيميل وملء البيانات.

- البحث عن أصول شجرة العائلة.

- يوفر لك الاطلاع على شجرة العائلة حتى جدك الأكبر.

- يتيح لك تتبع النسب والأصول للعائلة لمعرفة أصل عائلتك في مصر، وهو متاح لكل شخص في العالم، لكن من المهم كتابة اسم العائلة بشكل تفصيلي.