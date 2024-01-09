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أمين الفتوى: التكفل بمجهولي النسب أكثر ثوابا عند الله من اليتيم

كتب:

مريم جاد
08:48 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتصلين بالبرنامج مفاده «هل مجهولو النسب يعاملون بنفس معاملة الأيتام؟».

كافل اليتيم

وقال «عبدالسميع» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس» اليوم الثلاثاء: «الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باليتيم وصاية كبيرة»، فقال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»، وأشار بأصبعية السبابة والوسطي كناية عن القرب، فكل من كفل يتيما وأحسن إليه أصبح مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالفردوس الأعلى.

وتابع: «هناك وصوية كبيرة بالعطف والحنو على الأيتام»، لافتًا إلى أن منزلة رعاية مجهول النسب أكثر ثوابًا عند الله من اليتيم لأنك تكفل إنسانا ليس له نسب أو أهل.

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