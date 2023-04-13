هل يوجد مانع من تغيير الاسم الأول واللقب للطفل مجهول النسب؟.. «التضامن» تجيب

الأسرة البديلة، واحدة من الإجراءات التي تتيحها وزارة التضامن الاجتماعي لاحتضان الأطفال، إلا أن البعض قد يتساءل عن مدى إمكانية تغيير الاسم الأول واللقب للطفل مجهول النسب.

ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، فإنه لا مانع من تغيير الاسم الأول لـ الطفل مجهول النسب وذلك لمنع الاختلاط في الأسماء.

وأوضحت التضامن، أنه بالنسبة للاسم الرابع فلا مانع بشرط عدم وجود أحد الورثة يحمل نفس الاسم ولا يجوز الحصول على الميراث الشرعي.

وأشارت إلى أنه يمكن إضافة لقب العائلة ما لم تسبب هذه الإضافة خللًا في عمود النسب، ويقصد بعمود النسب الصلات الثابتة ما بين الأفراد في الأسرة التي يترتب عليها حقوق مالية أو اجتماعية أو حرم زواج أو غير ذلك.

إجراءات تسليم الطفل للأسرة البديلة

وذكرت التضامن، أنّ هناك عدة إجراءات لتسليم الطفل للأسرة البديلة، وهي محضر تسليم بلجنة مشكلة من الجهتين (المسلمة والمستلمة)، مرفقًا به محضر الشرطة وشهادة الميلاد وبطاقة الحالة الصحية، وآخر تقرير طبي للطفل وكل متعلقات الطفل وقت العثور عليه، وكذا دفتر توفيره وكل ما يخصه.

هل يجوز إعادة الابن للوزارة مرة أخرى واستبداله بآخر؟

أما عن إمكانية اعادة الطفل مرة أخرى واستبداله بآخر، فإنه يجوز وتلتزم الأسرة بإخطار الوزارة بهذه الرغبة بخطاب مسجل بعلم الوصول، موضحاً به الأسباب القهرية والخارجة عن إرادتها التي دعتها إلى ذلك.

وأوضحت، أنه يجب أن يكون الإجراء قبل تسليم الطفل بفترة زمنية تقدر بخمسة عشر يوماً على الأقلـ ليتسنى للوزارة وضع خطة تدخل وإيجاد الحل البديل تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل.