رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أصغر كاتبة في معرض الكتاب: نحتاج أجيالا غير مشوهة بالعنف الأسري (فيديو)

كتب:

أحمد العانوسي
09:04 م | الإثنين 29 يناير 2024
برنامج البيت

برنامج البيت

قالت الطفلة خديجة عمر، أصغر كاتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، صاحبة كتاب «العنف الأسري للطفل»، إنها منذ صغرها كانت تذهب إلى المعرض، وتقرأ كتبا تنمي عقلها وذكائها، لافتةً إلى أن كتابها عن العنف الأسري يناقش قضية مهمة في المجتمع.

وأضافت أصغر كاتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «أنه يجب الاهتمام بقضية العنف الأسري حتى نتمكن من تربية أجيال قوية، ليست مشوهة بالعنف».

وتابعت: «والدتي من شجعتني على الفكرة، وتفاجأت بالكتاب، الذي يحتوي على أمور حياتية كثيرة عرفتها من البيئة المحيطة بي وأصدقائي وزملائي في المدرسة، نتيجة تأثير العنف الأسري على تحصيلهم الدراسي».

اقرأ المزيد:

أمين الفتوى: كسر خواطر الناس في المزاح حرام شرعا

حلقة دينية خاصة ببرنامج «واحد من الناس».. «تُجيب على حكاية الرقم 7 في القرآن»

أحمد موسى يوجه رسالة قوية للاعبي منتخب مصر: الناس عاوزة تفرح (فيديو)

عالم أزهري: الله لا يبارك لمن يحتكر السلع وقوت الناس «فيديو»

زينة توجه رسالة غامضة لمتابعيها: «الواحد أدمن أذية الناس»
بقلم أحمد العانوسي