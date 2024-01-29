أصغر كاتبة في معرض الكتاب: نحتاج أجيالا غير مشوهة بالعنف الأسري (فيديو)

قالت الطفلة خديجة عمر، أصغر كاتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، صاحبة كتاب «العنف الأسري للطفل»، إنها منذ صغرها كانت تذهب إلى المعرض، وتقرأ كتبا تنمي عقلها وذكائها، لافتةً إلى أن كتابها عن العنف الأسري يناقش قضية مهمة في المجتمع.

وأضافت أصغر كاتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «أنه يجب الاهتمام بقضية العنف الأسري حتى نتمكن من تربية أجيال قوية، ليست مشوهة بالعنف».

وتابعت: «والدتي من شجعتني على الفكرة، وتفاجأت بالكتاب، الذي يحتوي على أمور حياتية كثيرة عرفتها من البيئة المحيطة بي وأصدقائي وزملائي في المدرسة، نتيجة تأثير العنف الأسري على تحصيلهم الدراسي».