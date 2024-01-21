زينة توجه رسالة غامضة لمتابعيها: «الواحد أدمن أذية الناس»

حرصت الفنانة زينة، على توجيه رسالة للجمهور، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

زينة توجه رسالة للجمهور

ونشرت زينة، مجموعة صور، وعلقت عليها قائلة: «الواحد أدمن أذية الناس علشان ربنا يكرمه ممكن شوية أذي كمان من فضلكم حبة أذى معنوي على حبة أذية في الرزق».

وأضافت: «وياريت لو شوية أذى في السمعة من على الوش أصل دوول اللي ربنا بيكرم بعدهم جامد، الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجة شفافين فعلا».

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة زينة عرض فيلم «الإسكندراني» في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثه في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.