عالم أزهري: الله لا يبارك لمن يحتكر السلع وقوت الناس «فيديو»

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغنا أن من يخزن السلع ويحتكهرها، هو ملعون، لأنها تؤدي إلى فساد المجتمعات، لافتا إلى أن الاحتكار يتسبب في أن الناس تتكسب في بعضها وأقواتها.

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «أوعى تفتكر إنك هتاخد الرزق بشطارتك أو باحتكارك، أو بخداعك الناس ربنا هو الرزاق، وفي السماء رزقكم».

وأضاف: «لما تكذب وتخدع وتغش الناس، هتكسب فلوس وكل حاجة بس هتكون ملعون من الله، ولا يبارك الله في رزقك»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أوْ قالَ: حتَّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما».