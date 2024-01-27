حلقة دينية خاصة ببرنامج «واحد من الناس».. «تُجيب على حكاية الرقم 7 في القرآن»

يستضيف برنامج «واحد من الناس» تقديم الإعلامي عمرو الليثي، الشيخ ربيع جمعة الغفير والشيخ والقارئ صلاح الجمل والمنشد محمد السوهاجي، وذلك في حلقة خاصة من البرنامج، على شاشة قناة الحياة، غدا الأحد، وذلك في الساعة الـ10 مساء.

الدعاء ويقين الاستجابة

وتتناول الحلقة المقرر إذاعتها من برنامج «واحد من الناس»، الحديث عن العديد من الأمور الدينية وتفسير أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

تفسير العدد 7

ويجيب برنامج «واحد من الناس» تقديم عمرو الليثي، على السؤال الخاص بـ «هل كل إنسان يطلب شيئًا من الله ولا يستجاب له دليل على عدم قبول الله له؟، ومن هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟، وحكاية الرقم 7 في القرآن والسنة.

موعد عرض برنامج «واحد من الناس»

يذاع برنامج «واحد من الناس»، على شاشة قنوات الحياة، غدا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، تقديم الدكتور عمرو الليثي، والذي يحرص على استضافة النجوم في مختلف المجالات، وعرض الحالات الإنسانية ومساعدتها.