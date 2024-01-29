منها معرض الكتاب.. أفضل أماكن لـ«الفسحة» في إجازة نصف العام (فيديو)

قالت الإعلامية نهى عبدالعزيز، إن هناك العديد من الأماكن الجميلة في مصر بعض الأطفال لا يعرفونها، خاصة أن هذه الأماكن أسعارها اقتصادية ويستطيعون قضاء يوم لطيف، خاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن معرض الكتاب موجود في أرض المعارض، وتكون خروجة جميلة بجانب شراء الكتب وحضور فعاليات مختلفة ينظمها المعرض.

ولفتت أنه من بين الخروجات حديقة الفنون الموجودة بالمنيل، سعر تذكرة الدخول إليها 10 جنيهات فقط، مردفة: «سعرها ممتاز وفسحة حلوة، خاصة أنها تمتاز بأنها تطل على النيل وبالتالي المناظر الخضراء الجميلة».

وأشارت إلى أنه من بين أماكن الخروجات حديقة الأسماك الموجودة في الزمالك، وسعر الدخول إليها 5 جنيهات فقط، والتي تمتاز بالأشجار الكثيفة، لافتة أن كثير من الناس تنتهز الفرصة هناك نظرا لأنها مكان مميز للغاية للتصوير.

من جانبها قالت الإعلامية رضوى حسن، أن خروجة معرض الكتاب مرتبطة معها بأيام الماضي، مردفة: «معرض الكتاب كان خروجة أساسية وفسحة وليس فقط لشراء الكتب».