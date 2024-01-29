مراسل «إكسترا نيوز»: زوار معرض الكتاب يتخطون المليون خلال 4 أيام من افتتاحه

قال مراسل إكسترا نيوز محمد أبو عيطة، إن آخر الإحصاءات التي سُجلت عن زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين تشير إلى أن أعداد الزوار تخطت المليون زائر في أقل من أربعة أيام.

الدورة الحالية من معرض الكتاب تسجل أرقاما قياسية

وأضاف «أبو عيطة» خلال تغطيته لأنشطة معرض الكتاب، أن هذه النسخة استثنائية من حيث استعداد الجمهور للتفاعل مع فعاليات وأنشطة النسخة الحالية، مشيرا إلى أن القارئ المصري أبدى استعدادا تاما للتواجد من الأيام الأولى مرورا بـ «الويك إند»؛ إذ سجلت هذه الدورة أرقاما قياسية منذ تم نقل المعرض من مكانه التقليدي في أرض المعارض إلى مركز مصر للمعارض الدولية على محور المشير.

كما أشار أبو عيطة إلى ازدياد مستمر في حركة الإقبال على معرض الكتاب من مختلف الأعمار، لافتا أن دور النشر في هذه الدورة تزيد على الـ1200 دار للنشر وأكثر من 5000 عارض.

للمرة الأولى معرض الكتاب يقدم مؤتمر اليوم الواحد

وتابع أبو عيطة، أن المعرض في نسخته الحالية يقدم للمرة الأولى مؤتمر اليوم الواحد، وهو آخر فعالية يضيفها المعرض في فعالياته ويحضره متخصصون في مجالات شتى ويناقش كل منهم موضوعا معينا، كما أن هناك العديد من الفعاليات التي تناقش استشراف المستقبل ومستقبل الذكاء الاصطناعي وكذلك استعراض تاريخ الناشرين والكتَّاب المصريين.