هطول أمطار يصاحبها حبات البرد على 5 محافظات غدا.. اعرف المناطق

تشهد 5 محافظات غدا الثلاثاء، تساقط حبات البرد لأول مرة هذا، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وتسقط كرات البرد على مناطق في «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية»، وهي المحافظات الشمالية المطل بعضها على البحر المتوسط.

تحذير من هطول حبات البرد على الزراعة

ويحذر المختصون في الزراعة من نزول حبات البرد لأنها عادة ما تؤثر على المحاصيل في الأراضي الزراعية، بحسب المهندس الزراعي محمود بركات، الذي أكد أن تأثيرها يكون كبيرا عندما تسقط على الأرض «كتلة برد»، وفي حالات أخرى تذوب تلك الكتل المائية قبل وصولها الأرض.

هطول أمطار على 14 محافظة غدا

وتتأثر 14 محافظة بالأمطار غدا الثلاثاء، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حيث تكون أمطار شديدة مع ظهور حبات البرد في 5 محافظات، بينما تنخفض حدة الأمطار إلى متوسطة في حالة الطقس غدا على دمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

كما تسقط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من 3 محافظات وهي الغربية والشرقية والمنوفية، وقد تمتد الأمطار الخفيفة إلى القاهرة والجيزة والقليوبية.

عدم استقرار الأحوال الجوية بالمحافظات

وتسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بمحافظات مصر غدا بحسب ما يلي:

- انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء، حيث يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجة الحرارة.

- سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مختلفة الشدة والغزارة.

- حدوث حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح 60 - 70 كيلو في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، ما يؤثر على حركة الصيد.