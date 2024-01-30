خلطة سحرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون.. «هيرجع يلمع في 5 دقائق»

تنظيف البوتاجاز من الدهون والحروق المتراكمة، من المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات، فبعضهن يشعر بالضيق من كثرة تراكم الدهون، ولا يعرفن طرقا سهلة لتنظيف البوتاجاز، رغم وجود خلطة سحرية وبمكونات منزلية لإزالة الدهون والحروق، وفق موقع thespruce.

خلطة سحرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون

ووفق الموقع فهناك خلطة سحرية لتنظيف البوتاجاز، تقضي على الدهون، «هيرجع يلمع في 5 دقايق»، وهي كالتالي:

- تحضير ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

- نصف كوب فقط من الخل الأبيض.

- نصف كوب فقط من صابون المواعين.

- إضافة ملعقتين من ملح الليمون.

طريقة تحضير خلطة تنظيف البوتاجاز من الدهون

- ضعي بيكربونات الصوديوم وملح الليمون مع نصف كوب من الخل الأبيض ونصف كوب من صابون المواعين واحرصي على توزيعها جيدا.

- اتركي الخلطة على البوتاجاز لمدة 15 دقيقة.

- استخدمي أسفنجة وامسحي سطح البوتاجاز.

- اسكبي مياه ساخنة على البوتاجاز.

- استخدمي سلك الأواني أو الأسفنجة وامسحي البوتاجاز حتى إزالة الدهون.

- أحضري قطعة من القماش وامسحي سطح البوتاجاز جيدا.

- أحضري قطعة من القماش المبللة وامسحي البوتاجاز مرة أخرى.

- ستلاحظين إزالة الدهون المتراكمة.

طريقة تنظيف البوتاجاز بصودا الخبز

- أحضري كمية من صودا الخبز وليمونة كبيرة أو اثنتين.

- رشي بيكربونات الصودا على سطح البوتاجاز.

- ضعي القليل من الماء.

- اتركي الخليط على سطح البوتاجاز لمدة 15 دقيقة.

- افركي بقوة باستخدام إسفنجة.

- ابدأي في غسل صودا الخبز بقطعة قماش.