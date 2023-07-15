سقوط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز من معدية نيلية ببني سويف

سقطت سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز، منذ قليل، من أعلى معدية نيلية بقرية الحيبة في وسط النيل جنوب محافظة بني سويف، وجرى انتشال السيارة بواسطة لانشات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، دون وجود اصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ بسقوط سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز من معدية نيليلة جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز من معدية الحيبة النيلية بمركز الفشن، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتشال السيارة وسحبها إلى الشاطئ.

سحب السيارة إلى الشاطئ

وانتقلت لانشات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، وتمكنت من سحب السيارة بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بقيادة المحاسب محمد بكري إبراهيم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

أسباب سقوط سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز في نيل بني سويف

وكشف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن أن السيارة كانت محملة بعدد 52 أسطوانة بوتاجاز، وجاري التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب سقوط السيارة.