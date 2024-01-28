محافظ البحر الأحمر يفتتح تطوير طريق المطار ويسلم عقود ورش الحرفيين

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من أعمال التطوير والتجميل بطريق المطار، وسلم عقود 93 ورشة لعدد 80 متعاقد بمدينة الحرفيين في الغردقة، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ54.

محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال التطوير والتجميل بطريق المطار

وجاء افتتاح محافظ البحر الأحمر للمرحلة الثالثة من أعمال التطوير والتجميل بطريق المطار الرئيسي في مدينة الغردقة، بهدف تحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، كونه الواجهة المهمة والمؤثرة لترك انطباع جيد لدى السائحين.

وشملت أعمال التطوير، الجدارية العلوية، وإنشاء 7 جداريات أرضية من السيراميك وزلط الديكور، وتغطية الأرضيات بالرمال والأحجار الملونة وأعمال التشجير نباتات وأشجار ونخيل، وشبكات كهرباء وإضاءات ديكورية للنخيل، وشبكات مياه وخزانات تكديس.

محافظ البحر الأحمر يسلم عقود 93 ورشة بمدينة الحرفيين

وفي إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي، سلم اللواء عمرو حنفي، عقود 93 ورشة بمدينة الحرفيين في الغردقة، موجها التهنئة لأصحاب الورش على استلام عقودهم.

وأشار «حنفي» على هامش الاحتفالات، إلى أن المحافظة بذلت قصارى جهدها لتذليل العقبات كافة، من أجل تسليم تلك الورش، مؤكدا أنها النواة التي سيبدأون بها مدينة الحرفيين لنقل جميع الورش من داخل الكتلة السكنية.