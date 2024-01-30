مواعيد وشروط ورابط تسجيل الفوج الـ12 لرحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن فتح باب الاشتراك (تسجيل وسداد) في فعاليات الفوج الثاني عشر من رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 9 / 2 / 2024 وحتى 16 / 2 / 2024 والحجز والتسجيل والسداد إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة على الرابط التالي: https://www.emys.gov.eg/ar

شروط الاشتراك في الفوج الـ12

وأعلنت الوزارة، عن شروط الاشتراك في الفوج الـ12 لقطار رحلات الشباب إلى الأقصر وأسوان على النحو التالي:

- السن من 18حتى 40 سنة.

- لا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة 9 فبراير.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- مشاركة صفحة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي قبل التسجيل.

-الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائيا إلا بعد السداد.

-قيمة الاشتراك بأسبقية السداد وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

- يتم التسجيل والسداد إلكترونيا من خلال أي فيزا أو أي كروت بنكية.

-لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

شهادة بخلو المشترك من الأمراض المعدية

-خلو المشارك من جميع الأمراض المعدية والمزمنة والنفسية والعقلية وأمراض القلب والصرع وفي حالة اكتشاف ما يخالف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة الفوج بمعرفته الشخصية ودون أدنى مسؤولية على الوزارة (اللياقة الطبية مسؤولية شخصية للمشارك في الرحلة).

- ممنوع نهائيا اصطحاب الحيوانات الأليفة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقا للظروف الطارئة وتوجيهات مسؤولي هيئة الاشراف بالوزارة.

-الالتزام ببرنامج الوزارة وعدم تنفيذ أي مزارات خاصة خارج البرنامج السياحي.

-عدم التدخين نهائيا في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر أو أسوان.

- في حالة نشر أخبار مسيئة لوزارة الشباب والرياضة أو هيئة الإشراف عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

-أي مخالفة لشروط الاشتراك او تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو مخالفات أو قضايا أمنية سيتم ترحيل المخالف فورا على نفقته وبمعرفته ودون أدنى مسؤولية على وزارة الشباب وعدم استكمال الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك ويحق للوزارة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله.