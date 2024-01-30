حقنة هرمونات تتسبب في انتشار الزهايمر بين البشر.. دراسة صادمة

هل تخيلت يوما أن تنام وتستيقظ وأنت لا تتذكر شيئا؟ تنسى عاداتك ومهامك اليومية، وحتى أشيائك الأساسية، هذا ما يفعله مرض الزهايمر في عقول البشر، الذي يعد المرض الأكثر رعبا، فبعض الأطباء أطلقوا على تلك الحالة اسم «سرقة الذاكرة»، وحتى الآن لم تتوصل الدراسات إلى سبب واضح للإصابة به، لكن توصل الطب إلى وجود بعض المواد الفعالة في العقاقير التي تؤثر على العقل بشكل مباشر، وتقودك لمشارف الزهايمر.

وظهر ذلك في دراسة وجد بها بعض الخبراء أدلة على إصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص باضطراب «سرقة الذاكرة» أو الزهايمر من خلال العلاجات الهرمونية المحظورة، وقد أصيب الخمسة أشخاص جميعهم بنفس الشكل النادر المبكر لحالة الخرف المدمرة، أما الآخرون الذين تلقوا نفس العلاج فيعتبرون الآن «معرضين للخطر»، بحسب الدراسة.

هرمونات النمو تهدد بانتشار الزهايمر بين البشر

بين عامي 1958 و1985، تم إعطاء الأطفال قصار القامة بشكل غير طبيعي في بريطانيا وأمريكا هرمونات مأخوذة من الجثث للمساعدة على تحفيز نموهم.

ثم بعد ذلك تم حظر هذه التقنية واستخدم الأطباء بدلاً منها الهرمونات الاصطناعية عن طريق حقن هرمون النمو، والتي يتم منحها للأطفال بعد أن تبين أن بعض الدفعات كانت ملوثة بالبريونات التي أدت إلى اضطراب دماغي مميت وغير قابل للشفاء، يسمى مرض كروتزفيلد جاكوب (CJD).

كيف يمكن أن ينتشر الزهايمر بين البشر؟

ويرتبط مرض كروتزفيلد جاكوب نفسه ارتباطًا وثيقًا بمرض «جنون البقر»، بحسب صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

يعتقد الخبراء أن الإجراءات الطبية والجراحية الأخرى قد تحمل خطر انتشار مرض الزهايمر، حيث يمكن للبريونات، التي تتراكم في الدماغ وتقتل الخلايا العصبية، أن تنجو من طريق التعقيم في المستشفى.

وكان المرضى من بين 1848 شخصًا تم حقنهم بهرمونات النمو المليئة ببذور بروتين أميلويد بيتا السامة، أو البريونات، عندما كانوا أطفالًا.

وبحسب التقرير فإن مرض الزهايمر كان يُعتقد أن يأتي سابقا في شكلين، نوع متفرق يعاني منه الآلاف من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وهو الأكثر شيوعًا إلى حد بعيد، ونوع وراثي مبكر ينتشر في العائلات.

اكتشاف متغير ثالث لمرض الزهايمر

يقول علماء جامعة كاليفورنيا إنهم حددوا الآن متغيرًا ثالثًا، يختلف قليلاً عن الآخرين ونادر جدًا، والذي يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر.

بعد تخزين دفعات من هرمون النمو المصاب في أرشيف وزارة الصحة الأمريكية، كمسحوق مجفف، سُمح لعلماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس باختبار المسحوق الموجود منذ عقود على الفئران، ووجدوا أنه يحفز إنتاج البروتينات المسببة لمرض الزهايمر.

ومع ذلك، قال البروفيسور كولينج، مؤلف الدراسة، إن المجموعة المهددة تتكون من المرضى الذين خضعوا لبعض إجراءات جراحة الأعصاب، أو زرع الأنسجة أو التبرع بالأعضاء، فضلا عن الذين تلقوا حقن النمو عند الصغر.