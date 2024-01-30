زوجة محمد أبو جبل تثير الجدل بعد خسارة منتخب مصر.. ماذا فعلت؟

لم يمر سوى ساعات على توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية، وسط انتقادات لاذعة لحارس مرمى الفراعنة محمد أبو جبل، بعدم تصديه لأي ركلة ترجيح، فضلا عن إهداره الركلة الحاسمة، أثارت زوجته الجدل على السوشيال ميديا.

سمارة يحيى، ملكة جمال الجزائر، وزوجة محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر، رغم أنها لم تعلق على هزيمة الفراعنة، وأداء زوجها في مباراة دور الـ16 أمام الكونغو في أول ظهور أساسي له بالبطولة القارية، إلا أنها أثارت الجدل بين مستخدمي موقع الصور الشهير «إنستجرام».

كيف أثارت زوجة أبو جبل الجدل بعد توديع منتخب مصر أمم أفريقيا؟

سمارة وضعت صورا لها وهي تقضي وقتا ممتعا داخل أحد مطاعم الجزائر، معلقة: «مشاعر جميلة»، لتنهال التعليقات على الصور عقب مباراة منتخب مصر، وتوديع منتخب مصر للبطولة، بعد إهدار أبو جبل للركلة الأخيرة.

ماذا قالت الجماهير لزوجة أبو جبل بعد توديع أمم أفريقيا؟

«محمد خسرنا يا سمارة»، هكذا علق أحد مشجعي منتخب مصر على صور زوجة أبو جبل، ليرد آخر: «خسارة مصر خسرت»، بينما علقت مشجعة جزائرية: «نتمنى تكوني رجعتي مصر لعيد ميلاد أبو جبل، اللوم عليه كتير في ذكرى ميلاده».

ولم يتمكن منتخب مصر من استكمال مشواره القاري، بعد أن سجَّل تعادله الرابع بالبطولة أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي لم ينجح أبو جبل في التصدي لأي منها، بينما أهدر الركلة التاسعة والتي منحت المنافس الأفضلية، ليسجل حارسه ركلة الحسم ويصعد بمنتخب بلاده إلى ربع النهائي.