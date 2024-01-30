«فينجادا»: خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية مؤسف للغاية

علّق نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، على خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية.

خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

وقال «فينجادا»، خلال مداخلة، ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «خروج مصر من هذه البطولة مؤسف للغاية، وأرى العاطفة والحافز والدافع الكبير للمشجعين المصريين، الذين شعروا باليأس بسبب الخروج المبكر، ولكن يجب أن نكون أمناء في أقوالنا هذه منافسة من أجل اللعب وهناك خاسر وفائز».

وأضاف، أن منتخب مصر سعى بكل جدية للوصول للبطولة، ولكن يحدث ما لا يحمد عقباه، وبالتالي هذه البطولة مفتوحة بين المنتخبات، وهناك فائز وخاسر، وفي النصف الثاني من مباراة المنتخب أمام غانا، لعبت مصر وفقا لقدرات اللاعبين.

وتحدث عن فوز منتخب الرأس الأخضر أمام موريتانيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلا: «المباراة لم تكن فقط عظيمة، ولكنه كان يتوقع أكثر من ذلك من منتخب الرأس الأخضر، لأنه في بداية البطولة كان يلعب بشكل رائع، وخاص أمام منتخب مصر، ولكن ما يحدث في المباريات غير متوقع».