تحذير من أصعب 3 أيام في طقس المحافظات.. أمطار رعدية متواصلة

حذرت غرف العمليات في عدد من المحافظات، من طقس الثلاث أيام القادمة، حيث يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ونشاط للرياح، وسقوط أمطار متوسطة إلى شديدة.

وقد يشعر المواطنين بالبرودة الشديدة، لذا يجب عليهم ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية، والحذر من موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

ترصد «الوطن»، حالة الطقس في الأيام المقبلة في المحافظات، وخاصة التي تشهد سقوط الأمطار على مدار 3 أيام متواصلة، وهي كالآتي:

أمطار رعدية.. طقس اليوم الثلاثاء

ويشهد طقس اليوم الثلاثاء، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق: (مطروح- الإسكندرية- البحيرة– كفر الشيخ – الدقهلية)، وأمطار متوسطة في محافظات: (دمياط – بورسعيد – شمال سيناء) وأمطار خفيفة إلى متوسطة في محافظات (الغربية – الشرقية – المنوفية) قد تمتد خفيفة إلى مناطق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

وبحسب غرف عمليات المحافظات، يسود طقس بارد اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل، الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 31 يناير 2024

ويشهد طقس غدا الأربعاء، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على محافظات (مطروح- الإسكندرية– البحيرة كفر الشيخ الدقهلية)، وأمطار متوسطة على محافظات (دمياط- بورسعيد– شمال سيناء)، وأمطار متوسطة على الصحراء الغربية، وأمطار خفيفة على محافظات (الغربية – الشرقية – المنوفية وخليج السويس ووسط سيناء).

طقس الخميس 01 فبراير

وتشهد حالة الطقس، يوم الخميس المقبل، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على محافظات (مطروح- الإسكندرية– البحيرة– كفر الشيخ الدقهلية– دمياط– بورسعيد– شمال سيناء)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات (الغربية- الشرقية– المنوفية- منطقة خليج السويس ووسط سيناء).