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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هيثم الحاج: مشروع إعادة تأهيل المسارح في القاهرة يحقق أرباحا مادية ومعنوية

كتب:

محمد عزالدين
01:11 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
الدكتور هيثم الحاج علي

الدكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ مشروع إعادة تأهيل المسارح في القاهرة يحقق أرباحًا مادية ومعنوية.

مشروع إعادة تأهيل المسارح في القاهرة

وأضاف «علي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «كنت برفقة الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وكان يحدثني عن حلمه بشأن إعادة تأهيل المسارح المتواجدة في القاهرة، ويعرض عليها بالتعاون مع شباب المسرحيات الذين يعملون بها، ففي مسرح الهوسبير على سبيل المثال يعرض أعمال ثلاثي أضواء المسرح، ويقدم 3 شباب جدد لهذا العرض المسرحي، ويعيد إنتاج المسألة بشكل كامل».

وتابع: «في الحقيقة رأيت أن مشروع نقيب الممثلين طموح للغاية، ويمكن تنفيذه واستخدامه في إعادة الثقة بالنفس مرة أخرى، ويعيد استغلال الأصول المصرية الموجودة بالفعل، فإذ نفذت ذلك الأمر بنفس الطقوس التي كانت متواجدة سيعادل عودتك إلى المسار الصحيح مرة أخرى».

وواصل: «هذا المشروع إن تم تنفيذه سيحقق أرباح مادية واضحة للغاية، فضلًا عن العائد المعنوي الكبير».

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بقلم محمد عزالدين