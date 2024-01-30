هيثم الحاج لـ«الشاهد»: عثمان نور الدين أول من أنشأ مكتبة عامة في مصر

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ هناك العديد من الأسماء كان لها إنجازات بالمجتمع المصري والعالم، وأصحابها يعرفون قيمة التعليم.

أول مبعوث لإيطاليا في عهد محمد علي

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه من هذه الأسماء نيكولا المسك، وكان أول مبعوث في عهد محمد علي لإيطاليا وتعلم التجار، إلى جانب عثمان نور الدين، الذي تعلم العلوم الحربية- البحرية، وكان أول مصري يقود الأسطول البحري.

وأكد أن عثمان نور الدين، هو أول من أنشأ مكتبة عامة أقيمت في مصر بقصر إبراهيم باشا، وحل مكانها الآن مول البستان وسط البلد، وكانت ممتلئة بالكتب التي أحضرها من أوروبا؛ لأنه كان يدرك قيمة التعليم وأهمية المدارس.

وتابع، أن فكرة القومية المصرية تبلورت للمرة الأولى بالتاريخ مع مصطفى كامل في مقولته «لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريا»، وكانت في أوائل القرن العشرين.