«فينجادا»: مصر فقدت كثيرا بغياب «صلاح» في أمم إفريقيا

علّق نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، على خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية، قائلا إنه عندما يفوز فريق فإن الكل يفوز، وعندما يخسر فريق فإن الخاسر الأول هو المدرب.

قدرات وشخصية روي فيتوريا

وأضاف «فينجادا»، خلال مداخلة، ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ليس لدي شك في قدرات وشخصية روي فيتوريا المميزة، وهو يتحمل المسؤولية بشكل كامل».

وأردف أن إعداد الفريق بشكل جيد يمكن أن يبلي أفضل أداء، لكن في النهاية تقرر لعبة كرة القدم قراراتها ونتائجها النهائية، وبالتالي كان هناك إظهار للقوة والأداء الباهر، والاعتماد على خبرة الفريق، والمسؤولية بالطبع تقع على المدرب.

وتابع: «مصر فقدت كثيرا بغياب محمد صلاح، والمسؤول هو المدرب لكنه غير مذنب، وهناك الكثير من الأمور الأخرى، لا نعلم ما يحدث في الداخل، وبالتالي لا يمكن أن أطرح قرارات نهائية، لأنني ليس على دراية بالموقف بشكل تام».